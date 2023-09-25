Бросавшегося камнями мужчину загнали в реку под Петрозаводском

В поселке Шуя полицейские поймали неадекватного мужчину.

В минувший понедельник, 25 сентября, проезжавшие по мосту в поселке Шуя подверглись нападению неадекватного мужчины. Он бросался камнями в машины. Обеспокоенные водители вызвали полицию, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Сдаваться в руки стражей порядка мужчина не собирался. Он убегал от полицейских по берегу реки, а затем зашел в воду, на самую глубину. Доставать дебошира из реки пришлось спасателям.

Как это было и куда потом отправили мужчину, знает «МК в Карелии».