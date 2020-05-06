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Брошенные в Карелии медведицей детеныши перезимовали в центре спасения (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 07 Мая 2020
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Медвежата Кузя и Карел, которых в Карелии бросила мать, напуганная лесозаготовительной техникой, выжили и вышли на свою первую прогулку.

Как сообщается в паблике "Центр спасения медвежат-сирот", в январе к ним, в Тверскую область, попали два медвежонка из Карелии, которых бросила мать: медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей.

При поступлении малышам было всего около 7-9 дней. Им дали имена Карел и Кузя. Состояние Кузи стало стремительно ухудшаться из-за пневмонии.

Но специалисты центра вылечили детенышей и оставили у себя на зимовку. И вот сегодня пятеро медвежат, среди которых Кузя с Карелычем, сделали свои первые шаги из домика-берлоги.

"Первое время, пока ночи не станут теплыми, медвежата в течение дня будут самостоятельно выходить на прогулки, во время которых они смогут пробовать те же корма, что и их дикие сородичи в природе, изучать окружающий мир и прятаться от непогоды в домике-берлоге либо возвращаться в нее на время "тихого часа" после питательного обеда, - сообщается в паблике. - А на ночь двери домика-берлоги мы будем закрывать, но со временем, когда косолапые подрастут, а ночи станут теплыми, двери будут постоянно открыты, и наши подопечные смогут самостоятельно решать где проводить время".

Как прошел первый выход Кузи, Карела, Моисея, Даши и Блэка – смотрите на видео.

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