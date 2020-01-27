Заболевший пневмонией медвежонок из Карелии поправился (ВИДЕО)

Брошенный в Карелии медведицей детеныш был при смерти.

Напомним, 10 января Минприроды Карелии сообщило о том, что медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила медвежат.

При поступлении малышам было всего около 7-9 дней. Им дали имена Карел и Кузя. Состояние Кузи стало стремительно ухудшаться из-за пневмонии.

"Сейчас уже все позади, и мы можем с полной уверенностью сказать: мы вместе с Кузей и ветеринарами из Госпиталя Дикой Природы справились с тяжелой болезнью, хотя шансов было крайне мало", – написали в паблике "Центр спасения медвежат-сирот".

Во время болезни детеныш не мог самостоятельно есть, плохо спал, плохо дышал, потерял более 10% веса и весил всего 600 г.

"Будем надеяться, что болезнь прошла без последствий и осложнений для медвежонка, и Кузя быстро догонит по развитию своих сородичей", – отметили сотрудники Центра.