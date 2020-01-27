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Заболевший пневмонией медвежонок из Карелии поправился (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:17, 27 Января 2020
фото: © кадр из видео
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Брошенный в Карелии медведицей детеныш был при смерти.

Напомним, 10 января Минприроды Карелии сообщило о том, что медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила медвежат.

При поступлении малышам было всего около 7-9 дней. Им дали имена Карел и Кузя. Состояние Кузи стало стремительно ухудшаться из-за пневмонии.

"Сейчас уже все позади, и мы можем с полной уверенностью сказать: мы вместе с Кузей и ветеринарами из Госпиталя Дикой Природы справились с тяжелой болезнью, хотя шансов было крайне мало", – написали в паблике "Центр спасения медвежат-сирот".

Во время болезни детеныш не мог самостоятельно есть, плохо спал, плохо дышал, потерял более 10% веса и весил всего 600 г.

"Будем надеяться, что болезнь прошла без последствий и осложнений для медвежонка, и Кузя быстро догонит по развитию своих сородичей", – отметили сотрудники Центра. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-01-27 12:55:43
Люди всегда живут безумно насыщенной и интересной жизнью: лес заготовили, природу и зверей погубили, обогатились, пресытились, умерли от скуки. Потом приходят новые.
кир
2020-01-27 13:14:03
Неравнодушный, Вселенная создала человека в назидание всем остальным существам, что так жить нельзя.
Горожанин
2020-01-27 12:43:27
Рад за Кузю, молодцы Айболиты!
Гость
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