Бросок в голову: неизвестный напал на посетителя бара в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает молодого мужчину, который подозревается в причинении побоев посетителю бара.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого мужчины, который подозревается в причинении побоев посетителю бара.

На видеозаписи, которую распространило МВД Карелии, видно, что неизвестный подбежал к посетителю бара, который стоял у стойки, и бросил ему в голову какой-то предмет. Пострадавший схватился за голову, а нападавший на него молодой человек сбежал.

Значимые сведения о разыскиваемом полиция просит сообщать по номеру телефона: 89114032310 или 02.