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Бросок в голову: неизвестный напал на посетителя бара в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Криминал
12:18, 13 Июня 2021
фото: кадр с видео / МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает молодого мужчину, который подозревается в причинении побоев посетителю бара.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого мужчины, который подозревается в причинении побоев посетителю бара.

На видеозаписи, которую распространило МВД Карелии, видно, что неизвестный подбежал к посетителю бара, который стоял у стойки, и бросил ему в голову какой-то предмет. Пострадавший схватился за голову, а нападавший на него молодой человек сбежал.

Значимые сведения о разыскиваемом полиция просит сообщать по номеру телефона: 89114032310 или 02.

 

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Комментарии

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кир
2021-06-13 13:30:20
Там только самуленка не хватало, - сказал кот.
Generalus87
2021-06-13 12:39:02
27 марта, а полиция только спохватилась
Самуил
2021-06-13 12:34:52
Нормальные люди в больничном городке в палатах не находятся. А вот в приличный бар почему бы и нет?
кир
2021-06-13 12:27:50
Это ваши разборки, - сказал кот. Нормальные люди в бар не ходят.
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