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Брусчатка вместо асфальта стала чаще использоваться при благоустройстве Петрозаводска

Новости. Общество
12:36, 28 Ноября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Строительные компании, реконструирующие площади и тротуары в Петрозаводске, стали чаще менять асфальтовое покрытие на брусчатку.

Еще два таких объекта благоустройства появились  на площади Жукова и Комсомольском проспекте.

По сообщению пресс-службы мэрии, на площади Жукова бетонной брусчасткой замостили всю территорию вокруг памятника маршалу.  Вместе с тем, тротуары на прилегающих улицах отремонтировали с применением асфальта.

Брусчастка использовалась и в ходе реконструкции лестничного спуска на Комсомольском проспекте, которая близится к завершению.  

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