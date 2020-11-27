Брусчатка вместо асфальта стала чаще использоваться при благоустройстве Петрозаводска

Строительные компании, реконструирующие площади и тротуары в Петрозаводске, стали чаще менять асфальтовое покрытие на брусчатку.

Еще два таких объекта благоустройства появились на площади Жукова и Комсомольском проспекте.

По сообщению пресс-службы мэрии, на площади Жукова бетонной брусчасткой замостили всю территорию вокруг памятника маршалу. Вместе с тем, тротуары на прилегающих улицах отремонтировали с применением асфальта.

Брусчастка использовалась и в ходе реконструкции лестничного спуска на Комсомольском проспекте, которая близится к завершению.