Буддистский монах ушел медитировать в пещеру и застрял

Спасатели в Таиланде вызволили буддистского монаха, который ушел медитировать и оказался заперт в затопленной пещере на несколько дней.

В воскресенье, 4 апреля, 46-летний монах-пилигрим Фра Аджарн Манас зашел в пещеру Пра Нгам, чтобы предаться там медитации. В этот день на провинцию обрушился мощный ливень, который продолжался до среды. Он затопил часть пещеры, где находился Манас. В результате мужчина не смог самостоятельно выбраться. Если бы монаха не хватились, он мог бы погибнуть. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой сайт телеканала CNN.

Днем во вторник местные жители сообщили спасателям о запертом в пещере пилигриме. Спасатели зашли внутрь в поисках Манаса, но спустя час им пришлось прекратить поисковую операцию, так как уровень воды в пещере продолжал подниматься.

В среду около 11:30 по местному времени сотрудникам экстренных служб, наконец, удалось добраться до мужчины. Спасатели опубликовали в Facebook фотографию, на которой виден сидящий в пещере монах, которому измеряют его кровяное давление.

Один из спасателей подтвердил, что Манаса вывели из пещеры и оказали ему первую помощь. В операции участвовали 17 дайверов.