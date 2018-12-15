Будет ли эффект от бизнес-миссии чиновников из Карелии в Беларусь?

Политолог Олег Реут размышляет о итогах визита карельской делегации в Беларусь.

Накануне завершился визит делегации Республики Карелия под руководством главы региона Артура Парфенчикова в Республику Беларусь. Официальный Интернет-портал Карелии сообщает, что "важной темой встречи стали вопросы размещения производства лесозаготовительной техники компании "Амкодор" в Петрозаводске на площадке ООО "ОТЗ"".

Официальный же сайт Совета министров Республики Беларусь куда менее конкретен: "во время сегодняшней встречи в Правительстве был подписан ряд документов. В их числе […] соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и ООО "Амкодор-Онего"".

Очевидно, что "соглашение о сотрудничестве" не является договором, обязывающим стороны совершить какие-либо действия, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей. Соглашение о сотрудничестве, как и соглашение о намерениях, в правовом отношении представляет собой декларацию того, что стороны могут вступить в договор, а могут заключить совершенно другое соглашение. Ни о каких правах и обязанностях в соглашении не говорится.

Подробнее- в материале "Столицы на Онего".