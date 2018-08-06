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Новости. Общество
18:30, 06 Августа 2018

Будущие банкиры учатся в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

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В Петрозаводском техникуме городского хозяйства дипломы о среднем профессиональном образовании получили 125 выпускников, 22 из них вручены дипломы с отличием.

Самыми богатыми обладателями красных дипломов стали выпускники, обучавшиеся по специальности "Банковское дело". Из 22 студентов, окончивших обучение, семерым вручены дипломы особого образца.

"Банковское дело" – одна из новых образовательных программ, реализуемых в Петрозаводском техникуме городского хозяйства. Однако, об успешности ее выпускников, уже можно говорить языком статистики. Ежегодно, более половины выпускников трудоустраиваются в банковской сфере республики.

С 2014 года в техникуме работает базовая кафедра карельского отделения Сбербанка. Основная цель работы кафедры: совершенствование качества образования и оказание содействия Карельскому отделению Сбербанка в подготовке и последующем найме профессиональных специалистов в области банковского дела.

Выпускники, наряду с получением квалификации "Специалист банковского дела", получают дополнительную квалификацию по должности служащего "Контролер (Сберегательного банка)", что позволяет им уже на старших курсах получить временную работу в дополнительных офисах отделения Сбербанка в должности консультанта.

Прием осуществляется на базе среднего общего образования (11 классов). Зачисление в техникум является общедоступным (результаты ЕГЭ не учитываются). При оплате по договорам за счет физических лиц принимается "материнский капитал". В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие. Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Телефон приемной комиссии: 8(8142)743945, +79114186882.

Подробнее о приеме на обучение здесь.  

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