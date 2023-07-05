«Буханка» легла набок на трассе в Карелии после того, как догнала иномарку (ФОТО)

Авария с участием двух автомобилей произошла в Кондопожском районе республики.

Об аварии, произошедшей 5 июля на 568 километре трассы «Кола», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Там в 15.13 автомобиль УАЗ по касательной задел автомобиль Toyota, двигавшийся перед ним. Водитель «буханки» не справился с управлением, и машина опрокинулась.

В результате аварии была травмирована 69-летняя пассажирка УАЗа. По факту ДТП проводится проверка.