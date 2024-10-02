Буянил и воровал в магазинах: росгвардейцы задержали жителя Сортавалы

Сразу в двух магазинах указали на одного человека, который совершал противоправные действия.

Днём 11 октября сотрудники Росвгардии, патрулируя улицы Сортавалы, получили сигнал из местного магазина. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы установили, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, матерился, оскорблял посетителей и сотрудников магазина, размахивал руками и вел себя агрессивно. На просьбы прекратить хулиганить мужчина никак не реагировал.

В процессе выяснения обстоятельств произошедшего, к представителям Росгвардии обратились сотрудники другого магазина, расположенного по соседству, и пояснили, что ранее данный гражданин пронес мимо кассы неоплаченную бутылку настойки, стоимостью порядка 500 рублей.

Нарушителем оказался 48-летний местный житель. Он был доставлен сотрудниками Росгвардии в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.