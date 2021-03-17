Буйного пациента наркодиспансера Карелии успокоили выстрелом в ногу

Потасовка со стрельбой произошла в Петрозаводске в наркодиспансере на улице 8 марта.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, 16 марта в 4 утра в республиканском наркодиспансере на улице 8 марта бригада скорой помощи привезла пациента в алкогольном опьянении.

Прибывший клиент вел себя агрессивно и в приемном покое неожиданно схватил канцелярский нож и нанес удар в шею больному, проходившему стационарное лечение.

Медики вызвали Росгвардию. Один из сотрудников вневедомственной охраны выстрелил в воздух, но агрессивный пациент не успокаивался и начал наносить удары ножом уже себе.

Росгвардейцу пришлось выстрелить мужчине в ногу, чтобы обезоружить его и спасти ему жизнь.

В результате обе жертвы – один с ножевым ранением, другой с огнестрельным – были госпитализированы.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, по данному факту проводится проверка. Табельное оружие применено сотрудником Росгвардии в целях защиты жизни и здоровья персонала и пациентов наркологического диспансера в полном соответствии с законодательством.