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Буйного пациента наркодиспансера Карелии успокоили выстрелом в ногу

Новости. Происшествия
10:10, 18 Марта 2021
фото: © Архив EPA/DANIEL KARMANN
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Потасовка со стрельбой произошла в Петрозаводске в наркодиспансере на улице 8 марта.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, 16 марта в 4 утра в республиканском наркодиспансере на улице 8 марта бригада скорой помощи привезла пациента в алкогольном опьянении.

Прибывший клиент вел себя агрессивно и в приемном покое неожиданно схватил канцелярский нож и нанес удар в шею больному, проходившему стационарное лечение.

Медики вызвали Росгвардию. Один из сотрудников вневедомственной охраны выстрелил в воздух, но агрессивный пациент не успокаивался и начал наносить удары ножом уже себе.

Росгвардейцу пришлось выстрелить мужчине в ногу, чтобы обезоружить его и спасти ему жизнь.

В результате обе жертвы – один с ножевым ранением, другой с огнестрельным – были госпитализированы.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, по данному факту проводится проверка. Табельное оружие применено сотрудником Росгвардии в целях защиты жизни и здоровья персонала и пациентов наркологического диспансера в полном соответствии с законодательством.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-18 12:39:03
Контрольный выстрел должен быть, - сказал кот.
Off
2021-03-18 12:48:05
кир, маньяк с бутылкой . Не надо свою...эээ.... душевную болезнь .. приписывать коту . :)
бюджет
2021-03-18 11:29:08
Нормально, ребяты.....Это уже Чикаго....А росгвардейцу надо фильмы про Ван Дама изучать, много хорошего найдет, или больше ничего не могем, как только палить?
Ильич
2021-03-18 11:23:03
Пристрелил бы и делов то! Все видели и слышали , оправдали бы ,а теперь будут нянчиться с ним потом кормить лет шесть за наши деньги...
Андрей Дубенский
2021-03-18 11:13:27
Наши славные гвардейцы в целях защиты себя и паханов от населения скоро будут производить успокоительные выстрелы в голову.
наташка
2021-03-18 10:58:33
Офф с давидишкой из-за бумажного стаканчика подрались , был открыт огонь на поражение. Как же они боятся бумажных стаканчиков..
Off
2021-03-18 11:25:07
наташка, ты тоже ...с котом ? :)
David .
2021-03-18 11:01:56
кирка, давай ещё больше истерики. :)
Off
2021-03-18 10:31:02
Кир ...ну нельзя же так . Кота вдовцом оставишь .)))
David .
2021-03-18 10:32:03
Off, :)
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