Буйный дворник разбил стёкла у Mercedes Земфиры

Московская полиция задержала 35-летнего злоумышленника, который совершил нападение на Mercedes Земфиры во дворе её дома в центре столицы.

Поздно вечером 27 июля в полицию позвонила сама Земфира Рамазанова и рассказала, что какой-то мужчина бьёт стёкла в её автомобиле.

Прибывшие на место правоохранители скрутили подозреваемого. Им оказался московский дворник, а по совместительству фанат творчества певицы. На допросе он пояснил, что таким нехитрым способом пытался привлечь внимание звезды.

На данный момент мужчину отпустили под подписку о невыезде, сумма ущерба устанавливается, пишет "Лайф".