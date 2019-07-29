Буйный дворник разбил стёкла у Mercedes Земфиры

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Московская полиция задержала 35-летнего злоумышленника, который совершил нападение на Mercedes Земфиры во дворе её дома в центре столицы.
Поздно вечером 27 июля в полицию позвонила сама Земфира Рамазанова и рассказала, что какой-то мужчина бьёт стёкла в её автомобиле.
Прибывшие на место правоохранители скрутили подозреваемого. Им оказался московский дворник, а по совместительству фанат творчества певицы. На допросе он пояснил, что таким нехитрым способом пытался привлечь внимание звезды.
На данный момент мужчину отпустили под подписку о невыезде, сумма ущерба устанавливается, пишет "Лайф".
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