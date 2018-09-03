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Новости. Спорт
12:06, 03 Сентября 2018
фото: educationcareerarticles.com

Букмекерская компания открыла в Карелии вакансию спортивного комментатора

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Российская букмекерская компания "Лига Ставок" открыла вакансию комментатора спортивных событий в Кондопоге.

Для того чтобы занять вакантную позицию, необходимо знать правила баскетбола, волейбола, хоккея и водного поло.

Должностные обязанности – посещать матчи и рассказывать о ходе игры.  

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Os
2018-09-03 13:05:38
В Карелии есть баскетбол, волейбол и водное поло?
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