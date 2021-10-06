Бумажные деньги уходят в прошлое: платежи наличными в Карелии резко сокращаются

Выдача наличных денег бумажными купюрами в Карелии в первом полугодии 2021 года сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и настолько же выросло количество безналичных операций.

Об этом сообщили в Национальном банке по Республике Карелия — отделении — Северо-Западного ГУ Банка России.

«В Карелии количество электронных терминалов для оплаты товаров и услуг за год выросло на 4,5% и, по данным на 1 июля 2021 года, достигло 15,7 тыс. штук. В их числе и 358 электронных терминалов с функцией кэшаут, которые позволяют снять деньги на кассе магазина или в почтовом отделении во время покупок или оплаты услуг. Такая услуга особенно востребована в небольших деревнях и поселках, где сеть банкоматов и терминалов не такая широкая, как в крупных населенных пунктах», — пояснил управляющий отделением Вадим Чекан.

По его словам, больше всего кэшаут-терминалов в деревнях и поселках Прионежского, Пудожского, Медвежьегорского и Cегежского районов.