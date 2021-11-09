Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ

С 16 ноября бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19 можно будет получить в многофункциональных центрах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы не было проблем с выдачей людям печатных сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее… Прошу министерство цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получили такую услугу без сбоев, быстро и удобно», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он также попросил министерство здравоохранения проработать с заинтересованными ведомствами и утвердить порядок предоставления сертификатов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 16 ноября россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19 в МФЦ, также за сертификатом смогут обратиться переболевшие граждане и те, у кого противопоказания к вакцинации, сообщает пресс-служба кабмина.

«С 16 ноября граждане смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данная услуга будет актуальна для граждан, не зарегистрированных на портале госуслуг либо не имеющих возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Отмечается, что Минцифры поручено до 12 ноября разработать техническое решение, которое обеспечит возможность предоставления данной услуги, а Минздраву — утвердить порядок её предоставления до 13 ноября.