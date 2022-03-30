«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег

Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшую неделю.

«Сегодня проходит циклон со средней полосы, который заденет восточные районы республики и принесет похолодание. 15 апреля этот же циклон затронет уже южные районы, пойдет мокрый снег, по северным районам просто снег», — сообщили в карельском Гидрометцентре.

Также, по информации синоптиков, ночные температуры в Карелии продолжат оставаться слабоотрицательными, днем воздух будет прогреваться до +5…+10 градусов.

Так, в среду, 13 апреля, ночью ожидается 0…-5; в четверг, 14 апреля, днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.

«В пятницу, 15 апреля, будет самый плохой день: в Петрозаводске дневная температура воздуха не будет превышать +2…+4 градусов, пройдет мокрый снег, ветер северо-восточный», — сказала синоптик.

На выходных, по словам специалиста Гидрометцентра, осадки отступят, но придет северный ветер, поэтому будет прохладная погода.

«Ближайшие 3-4 дня бурной весны не ждем», — заключили в Гидрометцентре.