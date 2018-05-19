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Новости. Общество
20:40, 19 Мая 2018

Бузова готова представить Россию на "Евровидении"

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Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила свою кандидатуру для участия в следующем "Евровидении".

Ольга Бузова считает, что именно она достойна отстаивать честь страны на главном вокальном конкурсе континента. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

"Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне", –  заявила Бузова в интервью "Дому-2".

Напомним, "Евровидение-2019" примет Израиль, чья представительница Нетта победила в этом году. Россиянка Юлия Самойлова не смогла выйти из полуфинала.

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