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Телеведущая Малышева призвала мужчин чаще менять трусы

Новости. Общество
22:30, 21 Сентября 2021
фото: pixabay.com / Alexas_Fotos

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Елена Малышева посоветовала мужчинам менять трусы минимум раз в день.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале вместе с коллегами перечислила правила ношения трусов для мужчин. Выпуск доступен на YouTube, информирует Лента.ру.

Малышева призвала мужчин чаще менять трусы — не менее одного раза в день. Также она посоветовала снимать нижнее белье на ночь. «На самом деле спать без трусов — это правильно. (…) Почему? Потому что важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Тогда вы отдыхаете, тогда у вас вырабатываются гормоны радости», — объяснила врач.

С ней согласился ее соведущий кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман. По его словам, резинка трусов может мешать кровотоку. «У всех трусов есть резинка, которая немного уменьшает циркуляцию жидкости и лимфы», — уточнил специалист.

Их коллега доктор медицинских наук Андрей Продеус добавил, что комплект белья нужно обновлять каждые полгода, так как старые трусы могут стать источником кишечной инфекции. «Даже при нормальной стирке, при температуре 60-70 градусов, определенный процент кишечной палочки остается на трусах и накапливается. (…) В результате вы носите не только трусы, но и ту самую кишечную палочку, которая может привести к инфекционным процессам», — подчеркнул он.

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