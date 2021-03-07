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Бузова объявила о возвращении "Дома-2"

Новости. Общество
21:20, 07 Марта 2021
фото: © instagram.com/buzova86
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Ведущая и певица Ольга Бузова объявила о возвращении в эфире реалити-шоу "Дом-2", переставшего транслироваться на канале ТНТ с конца 2020 года.

Видео с анонсом опубликовано в Instagram-аккаунте dom2magazine, сообщает Лента.ру.

"Этого ждали все. Этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается! Стань новой звездой и осуществи свои мечты! Пройди кастинг и стань легендой. Новая весна, новая любовь и новый "Дом-2"!" — заявила Бузова в ролике, снятом в студии.

О том, что реалити-шоу, которое выходило на канале ТНТ с 2004 года, объявило новый кастинг, в начале февраля сообщала бывшая участница и сотрудница кастинг-службы шоу Надежда Ермакова. По ее словам, кастинги проходят не только в Москве, но и дистанционно.

В середине февраля авторы "Дома-2" обещали, что шоу вернется с новыми героями и в новом формате, однако съемки были сорваны. Позже участников заставили выселиться с площадки.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над "Домом-2" 18 декабря 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-03-07 22:02:03
Корка радуется :)
Off
2021-03-07 21:54:17
Бедааа.
Гость
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