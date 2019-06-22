Бузова оказалась в объятиях известного певца

Популярная певица старается держать в тайне подробности личной жизни.

Исполнительница опубликовала в личном микроблоге совместную фотографию с певцом Егором Кридом. На снимке музыкант придерживает артистку за талию и смотрит ей в глаза.



"Наши встречи становятся приятной закономерностью", – обратилась Ольга Бузова к коллеге.

Пользователи не смогли пройти мимо трогательного поста. Многие отметили, что звезды отлично смотрятся вместе, и предложили им написать совместную песню. Другие подписчики засомневались в искренности героев фотографии.

Сама телеведущая пока не прокомментировала слухи о романе с певцом, пишет издание "Дни.ру".