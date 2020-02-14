890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты" 4
14.02.2020 07:15
Назначен новый глава районной администрации в Карелии 10
14.02.2020 14:20
В Петрозаводске обезвредили банду преступников, похитивших человека 1
14.02.2020 16:16
Бизнесмен в Карелии, нелегально заработавший более 1,5 млрд рублей, получил "условку" 8
14.02.2020 08:05
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус 4
14.02.2020 12:18

Бузова порадовала мужчин "горячим" снимком в костюме медсестры (ФОТО)

Новости. Общество
23:30, 14 Февраля 2020
фото: © instagram.com/buzova86
Загрузка...

Певица в День святого Валентина воплотила одну из самых популярных мужских фантазий.

Звезда "Дома-2" перевоплотилась в "горячую" медсестру, пишет Cosmopolitan.

Телеведущая опубликовала пикантный снимок. Ольга позировала в чулках и сексуальном костюме медсестры. Инстадива приподняла подол белого платья и эротично поправляла подвязку.


© instagram.com/buzova86

"А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось?" – спросила Бузова своего возлюбленного, блогера Давида Манукяна. 

"С праздником, мои хорошие. Уметь любить – это дар. Не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это", –  пожелала Ольга поклонникам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

14.02.2020 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 1
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 25
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 5
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»