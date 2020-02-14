Бузова порадовала мужчин "горячим" снимком в костюме медсестры (ФОТО)

Певица в День святого Валентина воплотила одну из самых популярных мужских фантазий.

Звезда "Дома-2" перевоплотилась в "горячую" медсестру, пишет Cosmopolitan.

Телеведущая опубликовала пикантный снимок. Ольга позировала в чулках и сексуальном костюме медсестры. Инстадива приподняла подол белого платья и эротично поправляла подвязку.

"А как вы поздравили своих любимых? Тебе понравилось?" – спросила Бузова своего возлюбленного, блогера Давида Манукяна.

"С праздником, мои хорошие. Уметь любить – это дар. Не каждый может дарить это чувство искренне и по-настоящему. Желаю каждому из вас испытать это", – пожелала Ольга поклонникам.