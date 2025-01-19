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«Берет под крыло и посвящает в профессиональные тонкости»: медсестра ФАП с 30-летним стажем работы в Карелии отметила юбилей

Новости. Общество
12:10, 22 Января 2025
фото: © ГБУЗ РК «Сортавальская ЦРБ» / ВК

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Юбилей отметила медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта в Сортавальском округе.

О замечательной женщине и чутком, опытном профессионале рассказали в паблике Сотравальской ЦРБ.

Так, 21 января юбилей отметила медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта поселка Кааламо Галина Петровна Евсютина.

Галина Петровна родом из села Большие Алабухи Воронежской области. В 1985 году она окончила Борисоглебское медицинское училище и пошла работать медсестрой отделения патологии беременных. Через несколько лет Галина Петровна переехала в Карелию. С тех самых пор эта обаятельная женщина, человек доброй улыбки и чуткого сердца стоит на страже здоровья местных жителей, рассказали в сети. 

В отдаленных поселках фельдшерско-акушерский пункт — это не просто медицинское учреждение. Многие люди утверждают, что хороший медик врачует не только тело, но и душу. А профессия медицинской сестры из всех медицинских специальностей — пожалуй, самая теплая и душевная. Для помощи пациентам медсестры прилагают ничуть не меньше усилий, чем лечащие врачи.

Для Галины Петровны профессия — скорее, призвание. Ведь о выборе в пользу медицины она не пожалела ни разу, отметили коллеги. 

За плечами Галины Петровны более 30 лет трудовой деятельности на благо жителей поселка Кааламо. За это время из молодого специалиста она выросла в настоящего профессионала. К молодым специалистам опытная медсестра относится с не меньшим уважением и вниманием, чем к пациентам. Берет под свое крыло и посвящает в профессиональные тонкости, рассказали в сети.

По словам коллег, искренняя благодарность пациентов — это именно то, что вдохновляет в работе Галину Петровну. 

Коллектив Сортавальской ЦРБ поздравил Галину Петровну с юбилеем, поблагодарил за бесценный труд и пожелал крепкого здоровья, энергии и вдохновения.

«Пусть Ваш профессионализм и любовь к своей работе никогда не иссякнут, а каждый новый день приносит радость и удовлетворение от достигнутых результатов!» — написали в официальном паблике учреждения.

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