SOS: республиканский стоматологический центр в Петрозаводске ищет опытных медсестер

SOS: республиканский стоматологический центр сообщил о срочном поиске медсестер.

Республиканский стоматологический центр опубликовал сообщил о поиске медсестер в стерилизационное отделение на ул. Гоголя, 10 в Петрозаводске. Среди требований к кандидатам назвали среднее профессиональное образование, ответственность, внимательность, умение работать в команде. Обязанности — контроль качества обработки медицинских инструментов и подготовка инструментов к работе. Подробнее с обязанностями можно ознакомиться в посте.

Республиканский стоматологический центр предлагает:

— Стабильную заработную плату в размере 37 000 рублей;

— Сменный график работы.

По вопросам трудоустройства можно позвонить по телефону 8(8142)76-20-19 (Оленич Наталья Николаевна) или отправить резюме на электронную почту olenich_nn@zdrav10.ru. Собеседования проводятся с понедельника по четверг с 9:00 до 15:00.