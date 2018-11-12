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Новости. Общество
19:10, 12 Ноября 2018
фото: gmichailov.livejournal.com

Бузова рассказала, когда станет мамой

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Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что скоро станет матерью.

Ольга Бузова планирует стать мамой, когда ей будет около 35 лет, сейчас ей 32. Причём если родить не получится, то она возьмёт ребёнка из детдома, пишет Life.

"Скажем так, если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребёнка – усыновлю или удочерю. Потому что я исполню и свою мечту, ведь, безусловно, я очень хочу детей, и подарю жизнь человеку", – заявила Бузова в программе "Центральное телевидение".

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