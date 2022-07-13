«Было-стало»: глава Петрозаводска показал работу мобильной бригады (ФОТО)

Владимир Любарский рассказал и показал, как работает мобильная бригада, созданная для оперативного выполнения мелких ремонтов в городе.

Глава Петрозаводска рассказал, что к нему ежедневно приходит огромное количество сообщений о том, что где-то что-то в городе сломалось, провалилось или испортили вандалы.

По словам Любарского, именно с этой целью и была создана мобильная бригада «Службы заказчика», которая занимается восстановлением элементов инфраструктуры по всему городу.

«Перед мобильной бригадой не стоит глобальных задач, главное — быстро отреагировать на поступающие обращения, проверить, предотвратить опасность: где-то заколотить, где-то оградить территорию, где-то выполнить мелкий ремонт.

Мобильная бригада, действительно, позволяет оперативно реагировать на ваши обращения», — объяснил Любарский.

В доказательство хорошей работы мобильной бригады Владимир Любарский опубликовал на своей странице в соцсети фотоотчет о деятельности службы быстрого коммунального реагирования.

Из свежих примеров — ремонт моста на Кургане, приведение в порядок детских площадок, восстановление лестницы в парке Сенаторка и устранение бесчисленных граффити.