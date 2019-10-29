Бывшая коллега Парфенчикова по ФССП РФ удостоена госнаграды Карелии

Заместитель постоянного представителя Карелии при президенте Наталья Беляева, которая ранее работала в центральном аппарате ФССП России, получила государственную награду республики.

В тексте указа говорится, что Наталья Беляева награждена медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" за высокий профессионализм и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ранее Наталья Беляева занимала должность начальника отдела организации воспитательной работы и взаимодействия с общественными организациями Управления государственной службы и кадров Федеральной службы судебных приставов России. В 2016 году она была награждена медалью "За вклад в развитие ФССП России". В августе 2018 года стало известно о ее назначении в Постпредство Карелии.