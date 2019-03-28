Бывшая невеста Баскова выложила откровенное фото

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Виктория Лопырева показала, как загорает на курорте.
Виктория Лопырева первые месяцы после рождения ребенка решила провести в Майами вместе с сыном и возлюбленным. Сегодня 35-летняя модель показала поклонниками, как поводит время, набираясь сил, пишет Cosmopolitan.
Блондинка выложила в Instagram фотографию с террасы отеля. Виктория в черном купальнике лежит в шезлонге, греясь на ярком тропическом солнце. Она расслабленно закинула руки вверх и приподняла одну ногу, улыбаясь теплым лучам.
"Обычная жизнь в цвете. Есть места на планете, обладающие более мощной светлой энергией. Майами – одно из них. Тут легче медитировать и строить свою реальность", – призналась Лопырева в блоге.
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