Бывшая невеста Баскова выложила откровенное фото

Виктория Лопырева показала, как загорает на курорте.

Виктория Лопырева первые месяцы после рождения ребенка решила провести в Майами вместе с сыном и возлюбленным. Сегодня 35-летняя модель показала поклонниками, как поводит время, набираясь сил, пишет Cosmopolitan.

Блондинка выложила в Instagram фотографию с террасы отеля. Виктория в черном купальнике лежит в шезлонге, греясь на ярком тропическом солнце. Она расслабленно закинула руки вверх и приподняла одну ногу, улыбаясь теплым лучам.



Instagram

"Обычная жизнь в цвете. Есть места на планете, обладающие более мощной светлой энергией. Майами – одно из них. Тут легче медитировать и строить свою реальность", – призналась Лопырева в блоге.