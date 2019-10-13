Бывшее руководство Карелии лоббировало "бессмысленный" проект, над которым финны "потешались годами"

Уездный суд в Хельсинки рассмотрел крупнейшее в истории Финляндии уголовное дело об отмывании денег, в котором фигурировали более ста миллионов евро, поступившие на счета малоизвестной финской компании из России.

И хотя в итоге суд снял обвинения с двоих граждан Эстонии, которые были причастны к деятельности этой компании, однако эхо финского скандала прокатилось по Карелии – в уголовном деле всплыл громкий транспортно-логистический проект, который лоббировало прежнее республиканское руководство.

Речь идет о строительстве платной скоростной автомагистрали "Онега", которая должна была связать пункт перехода "Сювяоро-Париккала" на карельском участке российско-финляндской границы с Петрозаводском и поселком Вознесенье в Ленинградской области. Соглашение о реализации этого проекта было подписано летом 2013 года экс-главой Карелии Александром Худилайненом и генеральным директором ОАО "Северо-Западный коридор развития" Дмитрием Белкиным в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

Между тем финское издание Etelä-Saimaa опубликовало весьма примечательный комментарий муниципального руководителя региона Южная Карелия Матти Виалайнена о проекте строительства платной автомагистрали "Онега", который лоббировали чиновники из российской Карелии. Виалайнен назвал его "фиктивным" и заметил, что над ним "потешались годами". По словам муниципального руководителя из Финляндии, этот проект с самого начала был "ненужным и бессмысленным", поскольку в Северном Приладожье уже построены хорошие дороги, связывающие Санкт-Петербург, Петрозаводск и Сортавалу.

Подробнее о скандале читайте в материале Валерия Поташова.