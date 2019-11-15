Бывшего начальника районной госавтоинспекции в Карелии отправили в колонию

Вступил в силу приговор экс-начальнику отделения ГИБДД Лахденпохского района, осужденному за взятку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Проходивший службу в должности сотрудника, а затем начальника отделения ГИБДД подсудимый с ноября 2017 года до октября 2018 года получил взятку на общую сумму 379 тысяч рублей за беспрепятственный проезд перегруженных автомобилей.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд апелляционной инстанции признал приговор Петрозаводского городского суда законным и обоснованным.

Ранее бывшего инспектора ДПС Карелии осудили за взятку.