Бывшего начальника районной госавтоинспекции в Карелии отправили в колонию

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Вступил в силу приговор экс-начальнику отделения ГИБДД Лахденпохского района, осужденному за взятку, сообщили в прокуратуре Карелии.
Проходивший службу в должности сотрудника, а затем начальника отделения ГИБДД подсудимый с ноября 2017 года до октября 2018 года получил взятку на общую сумму 379 тысяч рублей за беспрепятственный проезд перегруженных автомобилей.
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Суд апелляционной инстанции признал приговор Петрозаводского городского суда законным и обоснованным.
Ранее бывшего инспектора ДПС Карелии осудили за взятку.
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