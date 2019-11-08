Бывшего инспектора ДПС Карелии осудили за взятку

Мужчину признали виновным в получение взятки за незаконные действия и бездействие, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудник ГИБДД Олонца получил от местного жителя взятку в размере 72 тысяч рублей за беспрепятственный пропуск крупногабаритного транспорта, следующего через Олонецкий район с нарушениями по габаритам и по весу.

Суд назначил бывшему инспектору наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Также мужчину оштрафовали на 360 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сотрудник ГИБДД Кондопожского района попался на взятках.