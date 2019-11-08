Бывшего инспектора ДПС Карелии осудили за взятку

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Мужчину признали виновным в получение взятки за незаконные действия и бездействие, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудник ГИБДД Олонца получил от местного жителя взятку в размере 72 тысяч рублей за беспрепятственный пропуск крупногабаритного транспорта, следующего через Олонецкий район с нарушениями по габаритам и по весу.
Суд назначил бывшему инспектору наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Также мужчину оштрафовали на 360 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сотрудник ГИБДД Кондопожского района попался на взятках.
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