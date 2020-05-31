Бывшего заключенного в Карелии снова ждет арест за непослушание

В отношении жителя поселка Калевала возбуждено уголовное дело за уклонение от административного надзора, сообщили в МВД Карелии.

Одна из мер профилактики рецидивной преступности – административный надзор за соблюдением бывшими заключенными административных ограничений по месту пребывания. Данные ограничения устанавливаются судом. С этой целью сотрудники полиции посещают поднадзорных лиц по месту жительства (пребывания) в определенное время суток.

В случае, если выявляются нарушения, наступает административная ответственность. А уклонение от такого надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений ведет вновь на скамью подсудимых.

Такая исторрия произошла с 54-летним местным жителем в Калевальском районе. Мужчина, отбывавший наказание за тяжкое преступление, а затем вновь приговоренный к полугодовому лишению свободы, освободился в августе 2019 года в связи с отбытием срока.

В отношении него был установлен административный надзор. Он обязан был три раза в месяц отмечаться в полиции, с 22 до 6 часов находиться дома.

Также гражданин был предупрежден, что административный надзор в отношении него может быть продлен судом, если он в течение одного года совершит два и более административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Так и случилось, поведение жителя Карелии привело к тому, что через пару месяцев судом для него были установлены дополнительные ограничения, среди прочего - запрет посещения заведений, в которых осуществляется продажа спиртного в розлив и запрет на посещение мест проведения массовых и иных мероприятий.

Но, как установили стражи правопорядка, поднадзорный местный житель неоднократно нарушил и новые запреты. На протяжении полугода он игнорировал обязанность являться для регистрации в полицию по Калевальскому району, отсутствовал дома после 22 часов, что неоднократно выявлял участковый уполномоченный полиции, совершил административные правонарушения против общественного порядка и общественной безопасности - его обнаруживали в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство.

Все выявленные факты, а их насчитывалось несколько десятков, окончились возбуждением уголовного дела.