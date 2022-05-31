Бывшему подрядчику выставлены штрафные санкции за плохую уборку улиц Петрозаводска

Власти Петрозаводска предъявили штрафные санкции компании «ТехРент» за невыполненные обязательства по уборке улиц.

Как сообщил на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский, вопросы уборки городских дорог — в том числе вывоза смета — остаются одними из наиболее острых у горожан.

По словам мэра, со вчерашнего дня за чистоту магистралей Петрозаводска отвечает новый подрядчик — «Кондопожское ДРСУ. С «Техрентом» контракт расторгли досрочно.

«Новому подрядчику предстоит сделать то, что не успел «Техрент»: завершить уборку и вывоз зимнего смета. Сразу оговорюсь, нам не придется оплачивать одну и ту же работу дважды. Мы не будем платить «Техренту» за неисполненные объемы работ и более того подрядчику уже предъявлены штрафные санкции за неисполненные обязательства», — объяснил Любарский.

Ранее сообщалось, что контракт с «Кондопожским ДРСУ» пока заключен на четыре месяца. Он будет действовать с 1 июня по 30 сентября. В этот период подрядчику предстоит заниматься не только уборкой смета и мусора, но также мелким ямочным ремонтом, покосом травы, профилированием грунтовых дорог и содержанием дорожных знаков.

«Самой важной особенностью нового контракта стало то, что он предусматривает уборку одного миллиона квадратных метров «белых пятен», расположенных в ТИЗ «Усадьба» и новых микрорайонах Древлянки», — отметил Владимир Любарский.

Сумма контракта составляет около 108 миллионов рублей.