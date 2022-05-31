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Бывшему подрядчику выставлены штрафные санкции за плохую уборку улиц Петрозаводска

Новости. Общество
16:13, 02 Июня 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Власти Петрозаводска предъявили штрафные санкции компании «ТехРент» за невыполненные обязательства по уборке улиц.

Как сообщил на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский, вопросы уборки городских дорог — в том числе вывоза смета — остаются одними из наиболее острых у горожан.

По словам мэра, со вчерашнего дня за чистоту магистралей Петрозаводска отвечает новый подрядчик — «Кондопожское ДРСУ. С «Техрентом» контракт расторгли досрочно.

«Новому подрядчику предстоит сделать то, что не успел «Техрент»: завершить уборку и вывоз зимнего смета. Сразу оговорюсь, нам не придется оплачивать одну и ту же работу дважды. Мы не будем платить «Техренту» за неисполненные объемы работ и более того подрядчику уже предъявлены штрафные санкции за неисполненные обязательства», — объяснил Любарский.

Ранее сообщалось, что контракт с «Кондопожским ДРСУ» пока заключен на четыре месяца. Он будет действовать с 1 июня по 30 сентября. В этот период подрядчику предстоит заниматься не только уборкой смета и мусора, но также мелким ямочным ремонтом, покосом травы, профилированием грунтовых дорог и содержанием дорожных знаков.

«Самой важной особенностью нового контракта стало то, что он предусматривает уборку одного миллиона квадратных метров «белых пятен», расположенных в ТИЗ «Усадьба» и новых микрорайонах Древлянки», — отметил Владимир Любарский.

Сумма контракта составляет около 108 миллионов рублей.

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