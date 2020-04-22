Бывшие узники финских лагерей в Карелии попросили Следком расследовать действия оккупантов

Авторы обращения в Следственный комитет России добиваются наказания командования оккупационных финских войск в Карело-Финской ССР и их пособников.

Группа бывших узников финских лагерей в Карелии направила обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей Финляндии на территории Карело-Финской ССР во время Великой Отечественной войны. Поводом для обращения послужила проверка, которую проводит сейчас Следком по "рассекреченным материалам ФСБ об уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях", созданных финскими захватчиками на территории современной Республики Карелия.

"Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления", – говорится в тексте заявления жительниц Карелии Валентины Мошниковой, Тамары Кардаш, Ленины Макеевой и Галины Чапуриной, которое процитировало РИА Новости.

Бывшие узники указали, что руководство оккупационного режима не понесло никакой ответственности за преступления против жителей Карелии. При этом, как сообщило информагентство, авторы обращения добавили, что имена и звания финских солдат и их начальников, совершавших преступления в отношении мирного населения, "сейчас назвать сложно".

Напомним, вопрос о военных преступлениях Финляндии в годы Второй мировой войны был решен властями СССР и его союзников сразу после ее завершения. Еще в сентябре 1944 года в Финляндии приступила к работе Союзная контрольная комиссия под руководством генерал-полковника Жданова. К тому времени финская сторона заключила соглашение о перемирии с союзниками по антигитлеровской коалиции, которое обязывало Финляндию не только отвести свою армию за линию границы 1940 года, разоружить находящиеся на территории страны германские войска и выплатить Советскому Союзу контрибуцию за причиненный ущерб в размере 300 миллионов долларов, но и освободить всех военнопленных и содействовать наказанию военных преступников.

В октябре 1944 года руководство Союзной контрольной комиссии передало правительству Финляндии список таких преступников, состоявший из 61 фамилии. Часть из них была задержана самими финляндскими властями во время работы Союзной контрольной комиссии в 1944-1947 годах, кому-то из "списка Жданова" удалось перебраться в Швецию и совсем избежать наказания, часть задержанных оказалась даже оправдана, а кто-то из финских оккупантов был осужден советским трибуналом и вышел на свободу только по хрущевской амнистии.

Однако точку в этом вопросе поставил судебный процесс над бывшим руководством Финляндии, который состоялся в ноябре 1945 – феврале 1946 гг. Экс-президент страны Ристо Рюти, шесть финских министров и посол Финляндии в Германии были признаны виновными в развязывании войны с Советским Союзом и получили различные тюремные сроки, но вскоре также были амнистированы, а СССР и Финляндия заключили в 1948 году договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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