Бывший чиновник Ространснадзора Карелии осужден за взятку

В Прионежском районе инспектор Ространснадзора за взятку обеспечил беспрепятственный проезд фур, перевозивших груз с нарушениями, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что бывший инспектор Ространснадзора с 23 марта по 25 мая 2018 года в несколько приемов получил от гражданина, действовавшего в личных интересах и в интересах водителей и грузоперевозчиков, допускавших нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по федеральной автодороге "Кола", взятку на общую сумме 53,5 тысячи рублей за попустительство по службе, за незаконные действия и незаконное бездействие при осуществлении весогабаритного контроля на стационарном посту весового контроля в Прионежском районе.

В общей сложности инспектор за взятку обеспечил беспрепятственный проезд через указанный пост не менее 107 транспортных средств, перевозивших грузы с нарушениями.

В ходе проведенного предварительного и судебного следствия подсудимый свою вину признал полностью и активно способствовал расследованию преступления. По его ходатайству дело рассмотрено в особом порядке.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с лишением права в течение 3 лет занимать должности государственной гражданской службы.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении взяткодателя в настоящее время находится на рассмотрении в суде.