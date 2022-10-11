Бывший детский лагерь на берегу Онежского озера в Карелии продан физическому лицу

Комплекс зданий бывшего детского лагеря в Медвежьегорском районе на берегу Онежского озера в Карелии продан на аукционе.

Это следует из протокола по итогам проведения торгов.

Согласно аукционной документации, на торги было выставлено 10 деревянных построек, расположенных в местечке Войгуба в окрестностях поселка Повенец.

Начальная цена продажи составляла 8,4 млн рублей. Победителем стало физическое лицо, предложившее за этот объект 10,9 млн рублей.