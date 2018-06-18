Бывший директор Фонда госимущества рассказал, как выкинул взятку в урну

Григорий Шадрин в суде рассказал, как помогал брать взятки высокопоставленным чиновникам Карелии, а потом их же разоблачал.

Петрозаводский городской суд 18 июня вынес приговор Шадрину, экс-директору Фонда госимущества Карелии. Он обвинялся в посредничестве при получении взяток сейчас уже бывшим руководителем комитета Карелии по управлению госимуществом Денисом Косаревым и его первым заместителем Сергеем Максимовым. Уголовные дела в отношении последних все еще на стадии предварительного следствия.

"В один из дней позвонил Максимов, попросил зайти в кабинет. Я к нему зашел, у него на столе ворох бумаг. Он приподнял документы и сказал, что это подарок от друзей. Был сверток формата А4 с деньгами. Там было порядка 30 тысяч рублей что ли. Я данные денежные средства взял. Если интересно, как я ими распорядился, то я не буду кривить душой. Я, когда выходил из комитета, спускаясь по лестнице, пересчитал. Когда вышел из комитета, у них с правой стороны стоит урна, я сверток выкинул в урну, вот и все", - рассказал в суде Шадрин.

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