14:56, 21 Июня 2018
Бывший глава УФСБ Карелии будет курировать кадровую политику правоохранительных органов
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Президент России Владимир Путин назначил главой комиссии по вопросам кадровой политики правоохранительных органов своего помощника Анатолия Серышева.
Также в состав комиссии включены помощник главы государства—начальник контрольного управления президента Дмитрий Шальков и заместитель главы МЧС Андрей Гурович, пишет "Коммерсантъ".
Ранее Серышев был назначен помощником президента России.
Анатолий Серышев с сентября 2011 года по декабрь 2016-го возглавлял управление ФСБ по Карелии.
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