Бывший главный архитектор города рассказал, как "уродуют" Петрозаводск (ФОТО)

Бывший главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов возмутился тем, как производится ремонт фасадов и обустройство общественных пространств в столице Карелии.

Евгений Фролов на своей странице в соцсети заявил, что возмущен тем, как городские власти занимаются благоустройством города и ремонтом фасадов. Фролов убежден, что Петрозаводск "уродуют".

"Невозможно молчать! За сегодняшний день трижды был возмущён увиденным. Началось с того, что увидел, как уродуют здание таможни, построенное по проекту архитектора Леонида Шеламова в постмодернизме. Некогда брутальное здание министерств и ведомств на ул. Красная, построенное в красном кирпиче, создавало некий ансамбль с двумя другими рядом стоящими зданиями, построенными также в красном кирпиче. И вот стали уродовать авторский замысел серыми металлокассетами, разрушая весь замысел архитекторов создать на ул. Красной комплекс зданий из красного кирпича. Союз архитекторов больше года тому назад писал письма в администрацию города и администрацию таможни о недопустимости изменения фасадов. Как мы видим, мнение профессионалов опять полностью было игнорировано. Вторым объектом, вызвавшим удивление, стало также устройство облицовки крепких фасадов из желтого кирпича здания в районе железнодорожного перрона. Зачем?", - заявил Евгений Фролов.

Претензии архитектора вызвало также обустройство территории рядом со зданием МЧС на улице Дзержинского. Фролов возмущен покрашенными в белый цвет поребриками, которые напомнили эксперту эстетику военных городков.

"Почему-то администрация МЧС решила благоустройство городской территории сделать, как в военных городках, которое, слава богу, никто не видит за заборами, а именно: покраска участков тротуарных поребриков перед зданием в белый цвет, а также установка низких-низких ограждений газонов с металлической символикой МЧС. Кто разрешает так уродовать городскую среду и здания, формирующие облик города, причём в центре?", - написал в соцсети Евгений Фролов.

В 2017 году Ирина Мирошник приняла решение сократить должность главного архитектора города, которую занимал Евгений Фролов.