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Новости. Общество
17:52, 06 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Бывший главный судебный пристав Армении оставлен в Карелии под домашним арестом

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Верховный суд республики отказал прокуратуре Петрозаводска в удовлетворении апелляционной жалобы на решение городского суда о мере пресечения для Миграна Погосяна.

Судья Верховного суда Карелии Елена Власюк оставила в силе решение городского суда Петрозаводска, который в конце мая выпустил из-под стражи под домашний арест бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна. Напомним, он обвиняется на родине в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями. Армянские власти обратились к российской стороне с просьбой об экстрадиции Погосяна, и в апреле бывший главный судебный пристав был задержан в Карелии, где в тот момент находился.  

Выступая в Верховном суде Карелии, представитель прокуратуры республики Наталья Михайлова напомнила, что основанием для ареста Погосяна в апреле послужили тяжесть предъявленного ему обвинения и тот факт, что бывший главный судебный пристав Армении скрылся от правоохранительных органов своей страны и был объявлен в международный розыск. В ответ адвокат Погосяна Михаил Ямчитский заметил, что после перевода его подзащитного под домашний арест все могли убедиться в том, что он не собирается покидать территорию России. 


Наталья Михайлова. Фото: Валерий Поташов

В своем последнем слове сам Мигран Погосян был предельно краток. "Я думаю, всем понятно, что вся эта история - о политическом разногласии, то есть о моих убеждениях, и я надеюсь на то, что российская сторона поддерждит меня", - сказал бывший главный пристав Армении, который, оказавшись в России, попросил политического убежища.

Судебное следствие во время рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры проходило в закрытом режиме - такова была просьба стороны защиты. Адвокат Михаил Ямчитский объяснил эту просьбу тем, что он собирается огласить сведения, представляющие охраняемую законом тайну. Кроме того, Ямчитский высказался категорически против фотосъемки себя и своего подзащитного в ходе процесса.   

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