Бывший главврач больницы в Карелии отпраздновал 100-летний юбилей

Глава региона вручил юбиляру медаль «За заслуги перед Республикой Карелия».

Петрозаводчанин Валерий Иванович Иванов, ветеран Великой Отечественной войны, многие годы проработавший в больнице при Беломоро-Балтийском пароходстве, отпраздновал накануне 100-летний юбилей. Об этом рассказали в пресс-службе главы Карелии.

Валерий Иванов родился в Ярославской области, закончил медучилище, в годы войны был санинструктором. После ранения в 1943 году закончил мединститут в Ярославле. После учебы с супругой переехал в Карелию, где работали в Пудожском районе. А затем — в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков лично посетил ветерана, поздравив его со столетним юбилеем и вручив медаль «За заслуги перед Республикой Карелия».

Несмотря на почтенный возраст, Валерий Иванов регулярно делает зарядку, выходит на улицу, обладает хорошей памятью и читает книги.