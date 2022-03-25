Бывший корпус губернской психбольницы в Петрозаводске обретет исторический вид

Бывшему корпусу психиатрической губернской земской больницы в Петрозаводске вернут исторический облик.

В квартале исторической застройки Петрозаводска началась реставрация бывшего корпуса психиатрической губернской земской больницы, который является в Карелии объектом культурного наследия регионального значения. Заказчиком работ по сохранению здания 1889 года постройки и приспособлению его под современное использование выступила компания «Северо-западный финансовый дом», а ее подрядчиком стал архитектурно-реставрационный центр «Заонежье».

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».