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Бывший кремлевский повар рассказал, какую еду предпочитают Путин и Медведев

Новости. Политика
22:13, 30 Мая 2021
фото: kremlin.ru / Global Look Press

Французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года, раскрыл предпочтения в еде президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Paris Match.

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По словам Риго, Путин имеет пристрастие к мясу, в то время как Медведев больше предпочитает рыбу под кисло-сладким соусом.

Бывший кремлевский повар добавил, что армейские врачи проверяют все доставленные продукты в специальной лаборатории перед тем, как те попадают на кухню.

«Мне нужно было ждать их (врачей — прим. "Ленты.ру") отмашки, чтобы накрыть стол для президента под взглядами врача и военного», — вспомнил Риго.

Француз также рассказал, что устраивал банкеты на две тысячи человек. Во время пиршеств он подметил несколько интересных фактов о россиянах: привычку начинать трапезу с приема водки и уважительно относиться к еде.

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