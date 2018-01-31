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Новости. Общество
19:40, 31 Января 2018

Бывший муж Полины Гагариной раскрыл причину их развода

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Актер Петр Кислов, первый муж певицы Полины Гагариной, раскрыл причину их развода.

Как отмечает Life, в прошлом году певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Для Полины это второй брак: в 2007 году выпускница "Фабрики звёзд" стала женой актера Петра Кислова. Семейная жизнь пары продлилась всего три года, Кислов и Гагарина развелись.


Полина Гагарина с первым мужем Петром Кисловым

В одном из интервью певица рассказывала, что причиной их развода стали слишком разные характеры. Однако у артиста другая версия их разрыва.

В интервью журналу "Караван историй" актер рассказал, что они с Полиной, напротив, слишком похожи.

"Мы хотели друг от друга одного и того же, но кто-то должен был уступить. Однако уступить — значит наступить на горло своей песне. То, что нам не надо быть вместе, мы поняли не сразу, на это ушло два года, ещё год пытались как могли спасти свой брак, но в итоге поняли: невозможно", — признался Кислов.

Сейчас у Полины и Петра прекрасные отношения. У бывших супругов подрастает сын, 7-летний Андрей, отмечает издание.


Со вторым мужем Дмитрием Исхаковым

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Комментарии

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кир
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Не знаю таких.
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