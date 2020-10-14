Бывший муж разбил окно и устроил скандал петрозаводчанке

Росгвардейцы задержали в столице Карелии мужчину, который устроил скандал и разбил в квартире бывшей возлюбленной, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днём 15 октября сигнал тревоги поступил на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны из квартиры в центре Петрозаводска.



Росгвардейцы, прибыв на место, выяснили, что мужчина, с которым хозяйку квартиры в прошлом связывали близкие отношения, разбил окно, устроил шумный скандал с оскорблениями, ворвался в квартиру и стал собирать вещи.

Выручила женщину возможность вызвать сотрудников ОВО.



Гражданин был задержан и передан участковому уполномоченному полиции.