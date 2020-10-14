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Бывший муж разбил окно и устроил скандал петрозаводчанке

Новости. Происшествия
13:40, 15 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Росгвардейцы задержали в столице Карелии мужчину, который устроил скандал и разбил в квартире бывшей возлюбленной, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днём 15 октября сигнал тревоги поступил на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны из квартиры в центре Петрозаводска.

Росгвардейцы, прибыв на место, выяснили, что мужчина, с которым хозяйку квартиры в прошлом связывали близкие отношения, разбил окно, устроил шумный скандал с оскорблениями, ворвался в квартиру и стал собирать вещи.

Выручила женщину возможность вызвать сотрудников ОВО.

Гражданин был задержан и передан участковому уполномоченному полиции.

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Комментарии

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кир
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