Бывший пристав возглавил "Автоспецтрнас", регулирующий вывоз мусора в Карелии

Директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Автоспецтранс" стал Алексей Кузнецов.

В четверг первый замминистра строительства ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова представила нового директора коллективу предприятия.

Алексей Кузнецов закончил Уссурийское суворовское военное училище, а после Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

Высшее юридическое образование получил в Московском государственном социальном университете.

Значительная часть его трудовой карьеры была посвящена службе судебных приставов. В разных должностях он работал в карельском УФССП, затем был заместителем руководителя службы судебных приставов в Башкирии. С 2015 по 2018 годы - главным судебным приставом по Приморскому краю.

С октября 2018 недолгое время возглавлял управление капитального строительства Карелии.

"Прекрасно понимаю, в какую сферу деятельности меня направило руководство республики. Моя задача – не устраивать революцию, а поддержать то, что было наработано региональным оператором и с новым видением ситуации продолжить работу по реализации реформы обращения с ТКО", - заявил на встрече с коллективом "Автоспецтранса" Кузнецов.

Бывший директор предприятия Иван Новиков в декабре 2018 года заявил, что решил перейти на другую работу.

ООО "Автоспецтранс" - единственный официальный региональный оператор по обращению с ТКО в Карелии с 1 мая 2018 года.