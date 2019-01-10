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Новости. Общество
12:29, 10 Января 2019
фото: rotko10.ru

Бывший пристав возглавил "Автоспецтрнас", регулирующий вывоз мусора в Карелии

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Директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Автоспецтранс" стал Алексей Кузнецов.

В четверг первый замминистра строительства ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова представила нового директора коллективу предприятия.

Алексей Кузнецов закончил Уссурийское суворовское военное училище, а после Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

Высшее юридическое образование получил в Московском государственном социальном университете.   

Значительная часть его трудовой карьеры была посвящена службе судебных приставов. В разных должностях он работал в карельском УФССП, затем был заместителем руководителя службы судебных приставов в Башкирии. С 2015 по 2018 годы - главным судебным приставом по Приморскому краю.

С октября 2018 недолгое время возглавлял управление капитального строительства Карелии. 

"Прекрасно понимаю, в какую сферу деятельности меня направило руководство республики. Моя задача – не устраивать революцию, а поддержать то, что было наработано региональным оператором и с новым видением ситуации продолжить работу по реализации реформы обращения с ТКО", - заявил на встрече с коллективом "Автоспецтранса" Кузнецов. 

Бывший директор предприятия Иван Новиков в декабре 2018 года заявил, что решил перейти на другую работу.

ООО "Автоспецтранс" - единственный официальный региональный оператор по обращению с ТКО в Карелии с 1 мая 2018 года.

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Комментарии

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Сергей
2019-01-10 13:50:43
Ну и Кузя , ну и сукин сын . В армии не дослужил , в приставах не проработал , в УКСе не достроил , теперь с помойкой всё развалит . Мрак какой то с кадрами в республике , куда и Москва то смотрит , не знаю ,
Изя
2019-01-10 13:24:59
Да , вот круговорот то какой ….. в природе . УКСом уже наруководился " управленец " . Теперь Карелия утонет в грязи , эт точно , проверено его бесславным опытом .
goo
2019-01-10 12:59:48
Группа лиц "Приставы"
Mike
2019-01-10 12:58:11
Вот ему там самое место! Грязь мусорную в городе разгребать. Наконец-то нашел себя!
User
2019-01-10 13:11:47
Mike, он будет руководить региональным оператором, а разгребать мусор будут жители. Таким образом скоро у карельцев появится уникальная возможность обогреваться сжиганием мусора от "Автоспецтранса", чтобы не замерзнуть от "Карелэнергоресурса". Ну и про разрешенный валежник не забываем.
12345
2019-01-10 12:47:26
Редакции - странное название заметки. Вообще-то регулировать должны органы власти, а региональный оператор - исполнять, вывозить, утилизировать и тп. И еще интересно, что за "новое видение ситуации" будет у этой организации?
User
2019-01-10 12:41:35
Никогда такого не было, и вот опять.
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