12:15, 01 Февраля 2019
Бывший руководитель АО "Кондопога" возглавил компанию, фактически владеющую комбинатом
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Юрий Айвазов, который до недавнего времени был исполнительным директором ОАО "Кондопога", с 1 февраля назначен гендиректором ООО "Карелия Палп" - эта компания является основным кредитором комбината.
Как пояснили в пресс-службе "Карелия Палп", смена руководства связана с истечением срока контрактных полномочий прежнего гендиректора Алексея Демчишина.
Как известно, ОАО "Кондопога" находится в процедуре банкротства. ООО "Карелия Палп" – основной кредитор и инвестор предприятия.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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