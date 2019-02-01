Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:15, 01 Февраля 2019
фото: behance.net

Бывший руководитель АО "Кондопога" возглавил компанию, фактически владеющую комбинатом

Загрузка...

Юрий Айвазов, который до недавнего времени был исполнительным директором ОАО "Кондопога", с 1 февраля назначен гендиректором ООО "Карелия Палп" - эта компания является основным кредитором комбината.

Как пояснили в пресс-службе "Карелия Палп", смена руководства связана с истечением срока контрактных полномочий прежнего гендиректора Алексея Демчишина.

Как известно, ОАО "Кондопога" находится в процедуре банкротства. ООО "Карелия Палп" – основной кредитор и инвестор предприятия.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

31.01.2019 15:22
Обществоведение
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 4
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2019 17:12
Без политики
Большой проект Ковригина
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
29.01.2019 15:43
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»