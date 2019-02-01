Бывший руководитель АО "Кондопога" возглавил компанию, фактически владеющую комбинатом

Юрий Айвазов, который до недавнего времени был исполнительным директором ОАО "Кондопога", с 1 февраля назначен гендиректором ООО "Карелия Палп" - эта компания является основным кредитором комбината.

Как пояснили в пресс-службе "Карелия Палп", смена руководства связана с истечением срока контрактных полномочий прежнего гендиректора Алексея Демчишина.

Как известно, ОАО "Кондопога" находится в процедуре банкротства. ООО "Карелия Палп" – основной кредитор и инвестор предприятия.

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