Бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за взятки

Прокуратура Беломорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, сообщили в ведомстве.

Бывший сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взятки

В 2018 году инспектор ГИБДД, зная о том, что по автодорогам на территории района будут следовать транспортные средства, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы без специальных разрешений, действуя на постоянной основе по ранее достигнутой договоренности, не принимал мер по пресечению данных административных правонарушений и обеспечивал беспрепятственный проезд автомобилей.

Всего в 2018 году сотрудник полиции получил через посредника за попустительство по службе и за указанные незаконные действия и бездействие взятку на общую сумму 21 тысяч рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.