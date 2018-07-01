ВИДЕО: Бывший вице-премьер правительства Карелии передал монастырю на Валааме старинную рукопись

В семейных архивах бывшего вице-премьера правительства Карелии Александра Колесова была найдена уникальная рукопись начала XIX века – стихотворение, посвященное Валаамской обители, написанное монахом Петром Михайловым.

Как сообщает на сайте обители, полуистлевшие, свернутые в четыре раза листы бумаги были обнаружены Александром Колесовым в процессе разборки семейных архивов. Все документы были старые, чтобы их изучить сначала нужно было их отреставрировать.

"Реставраторы Санкт-Петербурга мне сказали, что этот документ относится "по чернилам и по бумаге к концу XIX века". Я заинтересовался, поскольку там были слова мне достаточно известные – "О, дивный остров Валаам!" – подписанные Петром Михайловым. Я подумал, кто такой? Посмотрел в интернете – оказывается автор стихов. Тогда я начал интересоваться, как он мог попасть ко мне, каким образом. Никаких устных историй от родственников, связанных с Валаамом я не слышал. Работая в Российском государственном историческом архиве, по церковным книгам я восстанавливал свою родословную. Так я "вышел" на Анастасию Агапову – мать моего отца, – а далее на Агапа Михайлова", - сказал Колесов.

"В те времена они жили на острове Посадников в Ленинградской области. Тогда фамилии давали по "скандинавской системе", т.е. если в семье Михаила рождались дети, то они получали фамилию Михайловы, а если у Агапа – то Агаповы… Выяснилось, что у моего прадеда Агапа Михайлова было около 10 братьев и сестер, в том числе один из них – Петр Михайлов. Он ли это, или это совпадение, я не могу сказать. Но в церковных книгах по всем остальным родственникам можно было найти дату рождения, дату венчания и дату отпевания. А по Петру Михайлову есть только дата рождения. Больше ничего из его биографии я не нашел. Видимо он стал монахом. У меня появилась версия, что эта рукопись авторская… хотя я не был уверен, потому что почерк Петра Михайлова я не знаю. Но может быть это рукописная копия, переписанная в те годы… И после реставрации мы решили передать ее монастырю", - отметил он.

Семья Колесовых отреставрировала этот уникальный документ – рукописный текст Петра Михайлова, по всей видимости, сделанный его рукой, потому что внизу есть надпись – монах Валаамского монастыря Петр II. После реставрации экспертиза подтвердила, что действительно эта бумага и чернила того времени. А отец Давид подтвердил, что на рукописи подчерк монаха Иувиана, который возглавлял канцелярию.

"Мы благодарим вас за щедрость души. Это такое сокровище. Оно попало по адресу — здесь оно будет доступно многим людям. Здесь, вся история Валаама, которая, собственно, охватывает историю Руси и вообще нашей русской земли. Этот гимн очень простой по слогу. Валаамский монастырь назывался «мужицкая обитель", потому что приходили крестьяне с благородной, доброй душой, труженики и молитвенники. И Петр Михайлов написал тогда этот гимн, отразив в нем всю ту любовь и к Валааму, и к русской земле, и к Богу, объединив те чувства и то множество людей, которые сюда приезжали", - сказал иеромонах Давид.