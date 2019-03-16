Бывший зек лишил женщину в Карелии двух шапок, куртки и сумки

В Суоярви ранее судимый петрозаводчанин обокрал женщину-предпринимателя, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Суоярвскому району 7 марта обратилась 53-летняя предприниматель. Она сообщила, что из её торговой точки были похищены товары: две норковые шапки, куртка и сумка. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 36-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он приехал в Суоярви навестить родителей.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин ночью взломал дверь в торговую точку, похитил имущество, а затем спрятал его у родственников на чердаке. Впоследствии он намеревался сбыть похищенное, однако не успел и был установлен правоохранителями.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Похищенные вещи изъяты и возвращены заявительнице.