Бывший житель Карелии стал «Отцом года» в Финляндии

Бывший житель Карелии Сергей Силкин стал лауреатом премии «Отец года» в Финляндии.

Сергей Силкин, ныне житель финской столицы, назван «Отцом года» в Финляндии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсоцздрав Финляндии.

Награда вручается ежегодно накануне Дня отца, отмечаемого в Финляндии 14 ноября. Помимо Силкина звания также удостоены Марко Оикарайнен из Коуволы и Дэн Викхольм из Сипоо.

«Лауреаты премии "Отец года" образцово пропагандировали гендерное равенство в семейной жизни, например, взяв отпуск по семейным обстоятельствам или иным образом уделив время заботе о своих детях. Они нашли способы поддержать своих детей в исключительных ситуациях, а также подняли вопросы, связанные с отцовством, в ходе своей жизни или своей деятельности», — говорится в сообщении министерства.

Награду лауреатам в среду вручила министр базовых социальных услуг Криста Киуру.

«Все — отец, ребенок, супружеские отношения и рабочий коллектив — получают награду от декретного отпуска отца. Отцы играют свою самую ценную роль дома, а их рабочие задачи могут быть изменены на время декретного отпуска. Поддержка отцов в отпуске по семейным обстоятельствам также является инвестицией в будущее для работодателей, потому что сотрудники, возвращающиеся из отпуска по семейным обстоятельствам, счастливы и более преданы делу, чем раньше», — приводятся в сообщении министерства слова Киуру.

Министерство уточнило критерии отбора победителей.

«Сергей Силкин из Хельсинки своими действиями продвигал гендерное равенство и благополучие детей и семей как в своей собственной семье, так и в многоязычных и многокультурных детских клубах в восточной части Хельсинки. Силкин получил педагогическое образование (закончил Карельскую педагогическую академию в России). В своей работе он ведет постоянный диалог с разными типами семей о родительстве, отцовстве и важности присутствия», — говорится в сообщении финского министерства.

«Силкин открыто делится своим собственным опытом отцовства в русскоязычном сообществе и служит примером для многих родителей хорошо функционирующей совместной опеки, когда отношения между родителями закончились. Силкин активно работает над тем, чтобы дети из малообеспеченных семей могли заниматься активным отдыхом. Он также исследует возможности поддержки и обеспечения, например, того, чтобы дети с особыми потребностями в России имели возможность вести достойную жизнь», — добавляется в сообщении.